Калмыкия присоединилась сегодня ко Всероссийскому голосованию по выбору территорий для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Акция в онлайн формате проходит уже второй год.

На обсуждение общественности в степном регионе представлено 17 объектов в 12 муниципальных образованиях. Проголосовать за приглянувшуюся территорию можно на портале za.gorodsreda.ru. с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». А также через приложение волонтеров, установившие дежурство в общественных местах всех муниципалитетов - участников.

В этом году в масштабном мероприятие в Калмыкии принимают участие 230 добровольцев на 25 информационных площадках.