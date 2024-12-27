В Калмыкии в 2025 году на основании социального контракта планируют увеличить охват граждан государственной социальной помощью.

На финансирование 645 социальных контрактов будет выделено 148,9 млн. рублей.

Основной целью оказания господдержки на основании соцконтракта является выход малоимущих граждан на более высокий уровень жизни за счет собственных активных действий, получение постоянных самостоятельных источников дохода и в конечном итоге улучшение материального положения.

Соцконтракт заключается по 4 направлениям: поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

За 4 года реализации этого мероприятия заключены 2 494 социальных контракта и оказана государственная социальная помощь на сумму более 434 млн. рублей.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия