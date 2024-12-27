В Калмыкии на заседании обсудили вопросы строительства и реконструкции объектов капитального строительства, имеющих большую социально-экономическую значимость.
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Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков провел рабочее совещание с участием председателя Правительства РК Гиляны Босхомджиевой, с членами правительства региона, главами муниципальных образований.
Бату Хасиков подчеркнул необходимость приложить все усилия для обеспечения жителей Калмыкии современными объектами жизнеобеспечения и социально-культурного назначения, что одновременно придаст импульс и развитию экономики региона.
Фото: Правительство Республики Калмыкия