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10 января, 09:24
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В Калмыкии на заседании обсудили вопросы строительства и реконструкции объектов капитального строительства, имеющих большую социально-экономическую значимость.

В Калмыкии на заседании обсудили вопросы строительства и реконструкции объектов капитального строительства, имеющих большую социально-экономическую значимость.

Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков провел рабочее совещание с участием председателя Правительства РК Гиляны Босхомджиевой, с членами правительства региона, главами муниципальных образований.

Бату Хасиков подчеркнул необходимость приложить все усилия для обеспечения жителей Калмыкии современными объектами жизнеобеспечения и социально-культурного назначения, что одновременно придаст импульс и развитию экономики региона.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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