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10 января, 10:11
НовостиСобытиеКриминал

В Калмыкии молодая женщина обокрала пенсионерку.

В Калмыкии молодая женщина обокрала пенсионерку.

34-летняя жительница Элисты похитила банковскую карту матери своего знакомого, с которой сняла 70 000 рублей, а 300 000 рублей перевела на счет своего родственника, проживающего в Воронежской области, куда в последующем сама и уехала.

Пенсионерка заявила в полицию Приютненского района о краже с её банковской карты 400 000 рублей. По данному факту был организован комплекс мероприятий, в ходе которых установлено, что к краже причастна знакомая сына потерпевшей. Полицейские Калмыкии на территории Воронежской области задержали злоумышленницу. Женщина в содеянном призналась.

Причинённый пенсионерке материальный ущерб восстановила в полном объеме. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

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