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13 декабря, 10:53
НовостиСоциальная политикаСобытие

В Калмыкии в 2024 году заключено 549 социальных контрактов.

В Калмыкии в 2024 году заключено 549 социальных контрактов.

Об этом сообщила и.о. заместителя председателя Правительства Республики – министра социального развития, труда и занятости Марина Ользятиева. Всего за 4 года реализации программы заключено 2 456 соцконтрактов и охвачено государственной социальной помощью почти 9 тыс. малоимущих граждан. Общая сумма контрактов составляет более 420 млн. рублей. Основной целью оказания господдержки является вывод малоимущих граждан на более высокий уровень жизни. Социальный контракт заключается по 4 направлениям: поиск работы, индивидуальная предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудных жизненных ситуаций.

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