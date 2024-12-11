13 декабря, 11:02
Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников провел межрегиональный практико-ориентированный семинар по теме: «Формирование предметных компетенций у обучающихся с применением технологии УДЕ (Укрупнения дидактических единиц)».
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В мероприятии приняли участие педагоги общеобразовательных школ.
Технология УДЕ - один из оптимальных способов достижения хороших результатов в процессе обучения учащихся. Эта технология универсальна для разных учебных предметов, так как она - основа обучения и развития творческих способностей учащихся.
Семинар проводился с целью повышения компетентности педагогов в области методов и приемов технологии укрупнения дидактических единиц (УДЕ) и их применении при подготовке учащихся к олимпиаде.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия