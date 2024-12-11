Делегация из Калмыкии принимает участие в межрегиональной конференции «Разработка государственных учебников по региональной истории» в Казани.
Калмыкию представляют профессор Константин Максимов, сотрудник КРИПКРО Вера Плугова.
Конференция посвящена разработке учебников по региональной истории и организована Российским военно-историческим обществом при поддержке министерства просвещения РФ и правительства Республики Татарстан.
Участники встречи говорят о принципах и подходах к преподаванию истории регионов в русле государственной исторической политики и школьного курса «История России». В программе - лекции известных историков, ученых и общественных деятелей. Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщил о том, что члены Научного Совета РВИО будут принимать активное участие в дальнейшей разработке и экспертизе региональных учебников.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия