В Калмыкии сельскую пенсию получают около 2,5 тысяч человек

Надбавку получают 2 437 неработающих пенсионеров. Напомним, в ПФР при подсчете стажа учитывают работу в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров – всего более 500 специальностей.

Всего же, в первом полугодии около 76 тысяч граждан получили пенсию на общую сумму - более 6 миллиардов рублей.