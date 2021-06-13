10 июля, 15:00
В Калмыкии сельскую пенсию получают около 2,5 тысяч человек
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Надбавку получают 2 437 неработающих пенсионеров. Напомним, в ПФР при подсчете стажа учитывают работу в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров – всего более 500 специальностей.
Всего же, в первом полугодии около 76 тысяч граждан получили пенсию на общую сумму - более 6 миллиардов рублей.