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10 июля, 15:00
НовостиСоциальная политикаОбщество

В Калмыкии сельскую пенсию получают около 2,5 тысяч человек

В Калмыкии сельскую пенсию получают около 2,5 тысяч человек

Надбавку получают 2 437 неработающих пенсионеров. Напомним, в ПФР при подсчете стажа учитывают работу в колхозах, совхозах и других сельхозпредприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров – всего более 500 специальностей. 

Всего же, в первом полугодии около 76 тысяч граждан получили пенсию на общую сумму - более 6 миллиардов рублей. 

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