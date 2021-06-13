Сегодня - День российской почты

Эту дату празднуют ежегодно с 1994 года. А сама регулярная почтовая связь появилась в России во времена Петра I. Реформы в этой отрасли позже продолжила Екатерина II.

Строгое правило современных "Печкиных" – сумку в чужие руки не отдавать. Ведь, зачастую, они выступают и в роли социальных работников: разносят пенсии, доставляют до адресатов квитанции от коммунальных служб. А те, кто работает на калмыцких почтамтах получают не только слова благодарности, но и неожиданные подарки. Какие, узнавала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Они таскают на себе тяжелые сумки, носят крупные суммы денег и практически ежедневно рискуют своим здоровьем и жизнью. Все это в Калмыкии приходится делать почтальонам. Всего их в регионе - около трехсот человек – в основном, это представительницы прекрасного слабого пола.

В их числе и 58-летняя Светлана Нюдльчиева. В местное отделение она пришла совсем юной. До сих пор предана профессии. Хотя маршрут протяженный, да и сумка нелегкая. Но, благодаря неизвестному дарителю, у Светланы Нюдльчиевой теперь есть свой транспорт с багажником для корреспонденции. На него можно повесить котомку, взять посылок побольше. Да и сама работа ускорилась. Эти велосипеды яшкульским почтальонам передали к празднику Ур Сар. Есть версия, что это один из местных жителей. Но кто именно – до сих пор неизвестно.

День у почтальона начинается с рассветом. Главное – донести всё до адресатов. Несмотря на то, что сейчас газет и журналов разносить нужно не так много, без посылок, извещений, деловой корреспонденции - не обойтись. Так что, сумка на ремне такая же толстая, как в советские времена, говорит Владимир Федоров. Трудится здесь около 10 лет. На его попечении жители двенадцати улиц. Ремесло это небезопасное. Кодовые замки, разбитые ящики без номеров, бродячие собаки. С ними Владимир уже сталкивался. Но никогда не жалел, что выбрал этот путь. Тем более, что Федоров - продолжатель семейного дела в третьем поколении. Рассказывает, что работал и в других местах, но, всё же, вернулся.

Для многих жителей Яшкуля - он как родной. Например, в дом по улице Коломейцевой Владимир Федоров приносит прессу, едва ли, не с первого трудового дня. С помощью почтальона узнаем самые свежие новости, говорит Татьяна Багаева.

Всего в республике - 128 отделений почтовой связи. Сейчас средняя зарплата сотрудников около 15 тысяч рублей. Но, даже несмотря на текучесть кадров в этой сфере и небольшие премиальные, еще остаются те, кто предан профессии.

Ежегодно в преддверии праздника чествуют лучших работников. В этом году награды получили более 50 почтальонов, операторов, сортировщиков. Из них 10 человек получили благодарность Главы Калмыкии. Несмотря на век современных технологий – потребность в таких специалистах, по-прежнему, высока.