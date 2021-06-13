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10 июля, 14:04
НовостиКриминал

Следственными органами Калмыкии возбуждено уголовное дело о бандитизме

Следственными органами Калмыкии возбуждено уголовное дело о бандитизме

Дело возбуждено в отношении лидера и активного участника банды, подозреваемой в совершении нападений на граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью и проживающих на территории Ростовской области и близлежащих регионов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Калмыкия

По версии следствия, житель Ростовской области создал вооруженную группу.

Следствием установлено, что в период с марта 2014 года по апрель 2021 года участниками банды совершено не менее 3 разбойных нападений на предпринимателей в Калмыкии и Ростовской области.

 В ноябре 2020 года в селе Кануково Сарпинского района злоумышленники проникли на территорию малого предприятия жителя села, где, используя в качестве оружия металлические предметы совершили убийство рабочего и причинили телесные повреждения предпринимателю, его супруге, а также похитили денежные средства в размере 530 тысяч рублей.

Сразу же после этого, участники банды совершили нападение на домовладение предпринимателя, где, угрожая физической расправой его дочери и двум малолетним внукам, не обнаружив денежных средств, скрылись на территории Ростовской области. 

 1 апреля текущего года они были задержаны. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

  Впоследствии следственно-оперативной группой обнаружены тайники с имуществом, добытым преступным путем, а также огнестрельное оружие, боеприпасы, установлена причастность обвиняемых к другим аналогичным преступления на территории соседних субъектов.

Расследование уголовного дела продолжается

 

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