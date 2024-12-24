26 декабря, 11:14
В Калмыкии с 2025 года отделение СФР начнет индексировать размер пенсий работающим пенсионерам.
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До настоящего времени получить индексацию пенсионер мог только после увольнения. Теперь все пенсии региональное отделение СФР будет индексировать независимо от выполнения трудовой деятельности.
Особенность механизма для работающих пенсионеров: уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.
Предполагаемый коэффициент индексации 1 января 2025 года составит 7,3%.
После увольнения в размер пенсии также включат пропущенные индексации.
Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия