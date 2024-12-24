В Калмыкии с 2025 года отделение СФР начнет индексировать размер пенсий работающим пенсионерам.

До настоящего времени получить индексацию пенсионер мог только после увольнения. Теперь все пенсии региональное отделение СФР будет индексировать независимо от выполнения трудовой деятельности.

Особенность механизма для работающих пенсионеров: уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.

Предполагаемый коэффициент индексации 1 января 2025 года составит 7,3%.

После увольнения в размер пенсии также включат пропущенные индексации.

Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия