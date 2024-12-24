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26 декабря, 10:59
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Борцы из Калмыкии Алдар Бадмаев и Темуджин Мучкаев - обладатели золотых медалей по греко-римской борьбе.

Борцы из Калмыкии Алдар Бадмаев и Темуджин Мучкаев - обладатели золотых медалей по греко-римской борьбе.

В станице Динская Краснодарского края состоялся VII Рождественский турнир по греко-римской борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира и Европы Степана Маряняна среди юношей до 16 лет. Соревнования проходили в центре спортивных единоборств «Рубеж».

Алдар Бадмаев блестяще справился со своими соперниками, завоевав золото в весовой категории до 44 кг. Темуджин Мучкаев также показал отличный результат в весовой категории до 62 кг и поднялся на высшую ступень пьедестала.

В турнире участвовали 249 борцов из 7 субъектов Российской Федерации и 13 команд муниципальных образований Краснодарского края. Они состязались в 15 весовых категориях.

Фото: Академия борьбы Республики Калмыкия

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