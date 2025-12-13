В Калмыкии работница салона связи оформила кредит по чужим паспортным данным.

В конце ноября 2025 года в полицию Сарпинского района обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. Выяснилось, что на его имя был оформлен кредит на 150 000 рублей, о котором он узнал лишь после получения уведомлений о задолженности.

В ходе оперативной работы сотрудники уголовного розыска установили, что кредит оформила работница одного из салонов связи. При восстановлении сим-карты она воспользовалась паспортными данными пенсионера, оформила на его имя кредитную карту и присвоила полученные средства.

В настоящее время решается вопрос о привлечении злоумышленницы к уголовной ответственности. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления.

Фото: МВД Калмыкия