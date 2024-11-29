В Калмыкии прокуратура республики направила в суд уголовное дело о даче взятки. Прокурор республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Лагани.

По версии следствия, в марте 2021 года обвиняемый в качестве взятки за успешную сдачу теоретического экзамена и получение водительского удостоверения зачислил посреднику 25 000 рублей.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, указав, что экзаменационные билеты решал самостоятельно. Указанная версия в ходе следствия полностью опровергнута.

Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении получателя взятки и посредника находится в производстве следственного органа. Бывшему инспектору ГИБДД вменяется 7 эпизодов получения взяток при посредничестве председателя одного из районных отделений ДОСААФ республики на общую сумму более 200 тыс. рублей за совершение аналогичных незаконных действий.

Следственным органом приняты меры по наложению ареста на имущество обвиняемого, а именно денежные средства, находящиеся и поступающие на его расчётные счета.

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