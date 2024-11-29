В Калмыкии 1 декабря информационные буклеты и памятки активно раздавали на улицах горожанам, а также посетителям торговых центров. 1 декабря – Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом.

В Калмыкии за весь период наблюдения в республике, а это с 1 января 1987 года по 1 ноября 2023 года, было зарегистрировано 499 случаев ВИЧ-инфекции и заболеваний СПИДом. К сожалению, в Калмыкии количество людей с ВИЧ-инфекцией продолжает расти. За 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 24 новых случая. Основной путь передачи вируса у выявленных инфицированных ВИЧ - «незащищенные» гетеросексуальные контакты (93%).

В рамках месячника, направленного на борьбу с распространением ВИЧ и СПИД, распространяются листовки и брошюры по лечебно-профилактическим учреждениям, школам, СУЗам, ВУЗам, студенческим общежитиям. Специалисты выезжают в различные организации города, проводят анонимное анкетирование, экспресс-тесты на ВИЧ, читают лекции по профилактике заражения.

Фото: Минздрав Калмыкии