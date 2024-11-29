Новогодние подарки сотрудникам или их детям готовят 9 из 10 компаний Калмыкии
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Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие представители предприятий и организаций из Калмыкии.
На Новый год 21% работодателей приготовили подарки как для сотрудников, так и для их детей. Только сотрудникам подарят подарки в каждой пятой компании (19%). На каждом втором предприятии (49%) работников одаривать не планируют, а вот их детей порадуют к празднику.
38% компаний в этом году организуют вручение подарков своим клиентам и бизнес-партнерам. Самые распространенные корпоративные новогодние подарки: календари, брендированная канцелярия, сладости и алкоголь.
Опрос был проведен с 12 по 26 ноября. Количество респондентов не указывается.