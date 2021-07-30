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20 сентября, 18:28
НовостиСоциальная политика

В Калмыкии прокуратура помогла двум сиротам получить жилье

В Калмыкии прокуратура помогла двум сиротам получить жилье

Прокуратура Элисты и Лаганского района по поступившим обращениям провели проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения жильем лиц из числа детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Установлено, что один из заявителей состоит на учете с 2014 года, другой – с 2018 года. Однако, до сих пор их право на предоставлении благоустроенного жилого помещения не реализовано. И вот, что сегодня нам сообщили в ведомстве.

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