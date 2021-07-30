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20 сентября, 18:02
НовостиКультура

Певец из Калмыкии выступил в Республике Алтай

Певец из Калмыкии выступил в Республике Алтай

Там завершилась Международная ассамблея по эпическому наследию и сказительскому искусству. Конкурсные и фестивальные программы, выставки и мастер классы - все это было посвящено 265-летию вхождения алтайского народа в состав России. В собрании рапсодов принял участие и солист Государственного хора Калмыкии Лиджи Горяев. Татьяна Шолохова рассказала подробнее о мероприятии, объединившем культурное пространство Евразии.

В конкурсе сказителей приняли участие исполнители , ыступающие в технике горлового пения и творческие коллективы из Республик Алтай, Тыва, Башкортостан, Бурятия, Якутия, Хакасия, а также из Москвы, Новосибирска, Кемеровской области, Кыргызстана и Узбекистана. Всего 26 конкурсантов. Для солиста Государственного хора Калмыкии Лиджи Горяева это первый опыт выступления на такого рода мероприятиях. Он исполнил калмыцкую протяжную песню.

Создание единого культурного пространства между регионами России и странами ближнего зарубежья - основная задача встречи в Горном Алтае. Они смогли выработать общую концепцию сохранения эпического наследия и сказительского искусства народов Евразии, чтобы выявить и поддержать исполнителей горлового пения и рапсодов, мастеров по изготовлению национальных музыкальных инструментов, художественных промыслов и ремесел. 

В 4-дневной программе Ассамблеи конкурсы, фестивали, концерты. Также участники смогли продемонстрировать уникальность своего региона, его творческое богатство с помощью презентаций, выставок и мастер-классов. Помимо этого, состоялся круглый стол на тему «Сохранение эпического наследия и сказительского искусства народов Евразии». Их многоликую и самобытную культуру так же ярко продемонстрировали спортивные состязания и национальные игры.

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