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20 сентября, 19:28
НовостиСтроительство

Электронный сервис «Земля для стройки». Масштабный проект федерального ведомства будет запущен и в Калмыкии

Электронный сервис «Земля для стройки». Масштабный проект федерального ведомства будет запущен и в Калмыкии

На его страницах разместят информацию о свободных земельных участках для жилищного строительства. Как сообщил в интервью "Вести Калмиыкия" руководитель регионального Управления Дольган Буватинов, имеются сведения по двум участкам, направленные Министерством по земельным и имущественным отношениям. Данные о территориях, пригодных для застройки, направляют и муниципалитеты. Их разместят на Публичной кадастровой карте.

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