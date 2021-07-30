Электронный сервис «Земля для стройки». Масштабный проект федерального ведомства будет запущен и в Калмыкии

На его страницах разместят информацию о свободных земельных участках для жилищного строительства. Как сообщил в интервью "Вести Калмиыкия" руководитель регионального Управления Дольган Буватинов, имеются сведения по двум участкам, направленные Министерством по земельным и имущественным отношениям. Данные о территориях, пригодных для застройки, направляют и муниципалитеты. Их разместят на Публичной кадастровой карте.