В Калмыкии построят еще три образовательных учреждения

1 сентября в селе Малые Дербеты откроет свои двери новая школа. Всего здесь будут учиться 252 ребенка. Об этом Глава Калмыкии заявил сегодня в ходе прямой линии. Кроме того, он сообщил, что в следующем году в Калмыкии начнется строительство еще трех общеобразовательных учреждений.

И еще. Традиционные школьные линейки в образовательных учреждениях пройдут только для первых и 11-х классов. На открытом воздухе - с соблюдением требований Роспотребнадзора, сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков. Все будет выполняться согласно предписаниям СанПин, чтобы исключить возможные источники вспышек коронавирусной инфекции. Всего за парты в этом году сядут 35 с половиной тысячи учащихся.