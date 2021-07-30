В ходе прямой линии с Бату Хасиковым прозвучали вопросы, связанные с эпидситуацией в регионе

В режиме онлайн спросили у главы Калмыкии: почему пациенты в госпиталях сами покупают лекарства? Бату Хасиков дал поручение ответственным структурам разобраться в этой проблеме и сообщил, что будет проведена тотальная проверка во всех медучреждениях. Все вопросы, которые касались "ковидной" темы, по словам Хасикова, обязательно будут рассмотрены. На них будут даны ответы и разъяснения. А больницы в районах, которые находятся в плачевном состоянии, отметил Глава республики, будут отремонтированы. Но поэтапно.