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30 августа, 17:01
НовостиОбразование

Лицей Академии Яндекса вновь готов обучать старшеклассников

Лицей Академии Яндекса вновь готов обучать старшеклассников

Сегодня в Элисте стартует новый набор на бесплатные курсы по программированию для учащихся 8-10 классов. Проект будет реализован на образовательной площадке в КалмГУ. Предполагается формирование двух классов по 17 человек. Запуск стал возможен благодаря поддержке регионального Министерства цифрового развития. Проект работает в республике уже третий год - за это время его выпускниками стали 58 школьников первого года обучения и 13 человек закончили полный курс. Также 18 ребят перешли на второй курс. Всего же курсы длятся два года. Дети изучают основы Пайтон - языка программирования, востребованного как в IT-компаниях, так и в научной среде. Чтобы поступить в Лицей Академии Яндекса, нужно до 10 сентября заполнить анкету и пройти тестирование на сайте проекта. Итоги тестирования и собеседования станут известны не позднее 1 октября.

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