В Калмыкии планируется возведение семи социально-экономических объектов

Калмыкия в числе 10 субъектов страны, где определен объем работ в рамках реализации индивидуальных программ социально-экономического развития регионов в 2021 году. Министерство строительства и ЖКХ России выступит главным куратором исполнения программы в степной республике.

Так, в Калмыкии планируется начать возведение семи объектов. Пять - по водо и электро-газоснабжению, также будут построены инженерные коммуникации, улично-дорожная сеть с обустройством пешеходных тротуаров, планируется реконструкция очистных сооружений.

Кроме того, возведут новое здание Республиканского комплексного центра социального обслуживания населения и спроектируют четыре объекта: Реабилитационный центр для детей-инвалидов, жилой Дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также Госпиталь для ветеранов войн и Онкологический корпус Ресбольницы.