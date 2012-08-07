Чингис Бериков возглавил Попечительский совет Федерации конной стрельбы из лука

А министр цифрового развития Алексей Этеев теперь также занимает должность Президента Федерации шахмат Калмыкии. Как сообщает Глава региона Бату Хасиков на своей странице в инстаграм, это поможет в укреплении и развитии Федерации, откроет новые возможности для популяризации шахмат в республике и внедрения цифровых технологий в процессы подготовки спортсменов. Хасиков отметил, у республики большой спортивный потенциал, который раскрыт не до конца. Особенно, с точки зрения достижений. В первую очередь, это связано с тем, что не привлекались необходимые управленческие кадры и ресурсы к системному развитию в Калмыкии всех видов спорта. Для каждой федерации будет сформирована такая система управления, в которой обязательно будут принимать участие руководители органов власти различных уровней. «Уверен, им удастся придать необходимый импульс для развития отрасли в республике», - отметил Глава региона.