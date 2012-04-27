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19 февраля, 14:27
НовостиСпорт

В Элисте проходит турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества

В Элисте проходит турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества

К 23 февраля приурочили свой волейбольный турнир студенты Элистинского политехнического колледжа. Он проводится среди студентов первого года обучения, которые с энтузиазмом принимают  в нём участие. Хотя пандемия и внесла свои коррективы - встречи проходят без болельщиков - в нём участвуют все первокурсники.

Кстати, они представляют разные регионы страны. Вместе с ребятами из соседних Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей здесь учатся студенты из Республики Тыва и Дальнего Востока.

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