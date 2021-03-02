В Калмыкии начинается прием заявок на господдержку для предпринимателей и предприятий, занимающихся мукомольным делом и выпечкой хлеба

Напомним, месяц назад Минсельхоз России заключил соответствующее соглашения с регионами.

С целью сдержать цены на продукты питания первой необходимости, Правительство страны выделило из резервного фонда средства на компенсацию бизнес-организациям в части реализации хлеба и хлебобулочных изделий и производителям муки на закупку пшеницы.

В свою очередь, предприятия в этой сфере обязуются не повышать в месяц получения компенсации и в последующий месяц цены на хлеб и муку. Документы принимают в министерстве сельского хозяйства республики.