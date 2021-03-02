22 марта, 14:09
 8 °C
88,66
74,61
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 марта, 15:46
НовостиСоциальная политика

В Калмыкии начинается прием заявок на господдержку для предпринимателей и предприятий, занимающихся мукомольным делом и выпечкой хлеба

В Калмыкии начинается прием заявок на господдержку для предпринимателей и предприятий, занимающихся мукомольным делом и выпечкой хлеба

Напомним, месяц назад Минсельхоз России заключил соответствующее соглашения с регионами.

С целью сдержать цены на продукты питания первой необходимости, Правительство страны выделило из резервного фонда средства на компенсацию бизнес-организациям в части реализации хлеба и хлебобулочных изделий и производителям муки на закупку пшеницы.

В свою очередь, предприятия в этой сфере обязуются не повышать в месяц получения компенсации и в последующий месяц цены на хлеб и муку. Документы принимают в министерстве сельского хозяйства республики.

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия