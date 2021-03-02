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22 марта, 15:34
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В каждом населенном пункте Калмыкии дошкольники и их родители ждут конца апреля

В каждом населенном пункте Калмыкии дошкольники и их родители ждут конца апреля

В каждом населенном пункте Калмыкии дошкольники и их родители ждут конца апреля, когда планируют открытие всех детских садов в регионе. Точную дату озвучат на заседании оперативного штаба по коронавирусу.

Ну а пока работники образования только готовятся принимать малышей. Кто-то закупает недостающие средства гигиены, а другие – вплотную занялись созданием уюта.

Особенно в новых учреждениях, например, в цаганаманском детском саду «Байр». Он был сдан еще в конце 2020 года в рамках национального проекта «Демография», и с тех пор игрушки, яркая, красочная мебель и современные игровые площадки ожидают своих юных хозяев. Подробнее Дарья Ганцукова.

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