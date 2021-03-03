Сегодня в Калмыкию поступила очередная партия вакцины от коронавируса

Всего около 400 доз. Уже завтра ее передадут в распоряжение врачей горполиклиники. До конца месяца, по данным регионального Минздрава, ожидается еще около 3 тысяч доз препарата Спутник ВИ. Тем временем, на сегодня привито 10 тысяч 200 жителей Калмыкии. Из них свыше 7 тысяч получили обе фазы прививки.

Записаться можно через порталы «Калмдоктор» и «Госуслуги». Только массовая вакцинация поможет остановить распространение коронавируса.

Напомним, по инициативе президента, в стране увеличены поставки в регионы антиковидных препаратов. Сам Владимир Путин пройдет процедуру завтра, сообщает пресс-служба Главы государства.