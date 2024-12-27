В Калмыкии атаман Калмыцкого казачьего Всевеликого войска Донского вручил медали волонтерам.

Сегодня директор регионального отделения «Воин», атаман Калмыцкого казачьего Всевеликого войска Донского Чимид Джангаев вручил медали за благотворительную деятельность. Медаль «За помощь фронту» учреждена Калмыцким казачьим округом. Она вручается тем, кто оказывает поддержку бойцам в зоне проведения СВО.

Одиннадцать волонтеров республики из Яшалтинского района были награждены этой медалью. Чимид Джагаев выразил активистам благодарность, всем, кто поддерживают участников специальной военной операции и помогают им. Эта гражданский подвиг заслуживает глубокого уважения и признания.

Согласно рекомендации президента РФ Владимира Путина, в регионах вводится награда для волонтеров, помогающим бойцам СВО. Вот так награда от казаков Всевеликого войска Донского Калмыкии нашла своих героев.

Фото: Администрация Яшалтинского РМО