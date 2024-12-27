13 января, 15:57
В Черноземельском районе в результате ДТП погибло животное
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Накануне вечером в нескольких километрах от п. Адык, произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на корову. В результате ДТП животное погибло, а транспорт получил серьезные повреждения.
Полиция установила владельца животного. Им оказался 61- летний местный житель.
В отношении хозяина КРС участковый составил административный протокол.
Фото: МВД Калмыкия