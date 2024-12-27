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13 января, 14:29
НовостиСобытиеКриминал

В Октябрьском районе задержан подозреваемый в преступлении, находившийся в федеральном розыске.

В Октябрьском районе задержан подозреваемый в преступлении, находившийся в федеральном розыске.

Накануне на территории п.Большой Царын участковыми был задержан 29-летний мужчина.

Полицейскими установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекал внимание правоохранителей и на момент задержания находился в федеральном розыске как подозреваемый в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Задержанный передан инициатору розыска. Проводятся следственные мероприятия.

Фото: МВД Калмыкия

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