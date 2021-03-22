В Госдуму внесен законопроект, который меняет правила работы служб занятости в России

Все региональные ведомства перепрофилируют в государственные кадровые агентства и переведут на новый стандарт обслуживания граждан. В частности, существенно сократится перечень документов, которые необходимо подать. А вот вакансий, наоборот, станет больше. Появится единая цифровая платформа.

Сегодня количество предлагаемых вакансий в регионе - более 2 тысяч. Половина из них – в сфере здравоохранения, социальных услуг и образования, сельском и лесном хозяйстве. Тем, кто потерял работу в период пандемии, предлагают заранее пройти переподготовку и получить места по новой специальности. Уже совсем скоро ознакомиться со всеми предоставляемыми вакансиями можно будет посредством единой цифровой платформы по трудоустройству. Это один из аспектов нового закона о занятости, который депутаты Государственной Думы России рассмотрят уже в этом месяце в первом чтении. Сейчас продолжается общественное обсуждение документа.

Сегодня безработица остаётся серьёзной проблемой, и реформа назрела давно. Последний раз закон менялся в 1991 году. За это время он корректировался более 50 раз. Толчком для перемен стали внесенные изменения в Конституцию России. Проект регулирует права граждан. Во время пандемии актуальным стал вопрос и удалённой работы. Так, новый закон о занятости, позволит гражданам и работодателям получать больше услуг онлайн, улучшить сервисы служб занятости и технологию трудоустройства, расширить банк вакансий. Таким образом, будут устранять лишние бюрократические процедуры. Реформа позволит обеспечить работой, в первую очередь, россиян, а не трудовых мигрантов. И еще из изменений: предлагать два раза одну и ту же вакансию, одни и те же курсы переквалификации безработному будет нельзя.

«Пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг - отметил автор законопроекта, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Тем временем, по данным регионального профильного ведомства, безработица только в прошлом году по сравнению с 2019 выросла в 5 раз. С начала этого года, за счет принимаемых мер поддержки, идет тенденция к снижению. Хотя в Центре занятости населения республики на учете состоят свыше 7 тысяч человек.

«Нетрудоустроенных немало и среди педагогического сообщества», говорит председатель республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки России Антонина Коокуева. К тому же, зачастую, за достойной зарплатой учитель вынужден уезжать за пределы региона. Чаще всего, преподавать едут в Дальневосточный федеральный округ.

Что касается нового законопроекта, инициированного фракцией «Единая Россия», реформа коснётся и самих центров занятости. Они будут переквалифицированы в кадровые агентства.

Начиная с этого года, модернизация предусматривает тотальное переоснащение ведомств и переобучение сотрудников. Продлится реорганизация до 2023 года.