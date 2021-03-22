Протяжные песни, горловое пение, звучание редких музыкальных инструментов. Завершилась работа над записью аудио-версии концерта спектакля «Страна Бумба» по мотивам героического эпоса Джангар.

Автор проекта – главный дирижер Национального оркестра Савр Катаев. Работа началась давно, а на суд зрителей музыкальные композиции впервые представили в 2018 году. Каждый инструмент записали отдельно.

Помощь оказал известный звукорежиссер Вадим Щербаков. В проекте задействованы также Государственный хор имени Цебекова, Государственная филармония, Колледж искусств, ансамбль «Тюльпан», театр танца «Ойраты».