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8 апреля, 16:25
НовостиРелигия

Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской вновь вернулся в Элисту

Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской вновь вернулся в Элисту

В Казанский кафедральный собор Элисты после пребывания в приходах епархии вернулся Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской. Здесь святыня будет находиться три дня, так что верующие вновь смогут прикоснуться к реликвии.

 А после она будет перенесена в часовню Святого Сергия Радонежского. 16 апреля ковчег перевезут в город Ахтубинск Астраханской области. 

 Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых, с рождения она имела дар чудотворения. К ней часто обращаются за помощью люди, которые мечтают о детях. 

 

 

 

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