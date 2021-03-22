Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской вновь вернулся в Элисту

В Казанский кафедральный собор Элисты после пребывания в приходах епархии вернулся Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской. Здесь святыня будет находиться три дня, так что верующие вновь смогут прикоснуться к реликвии.

А после она будет перенесена в часовню Святого Сергия Радонежского. 16 апреля ковчег перевезут в город Ахтубинск Астраханской области.

Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых, с рождения она имела дар чудотворения. К ней часто обращаются за помощью люди, которые мечтают о детях.