В Элисте студенты из стран БРИКС состязались на черно-белых досках

Шахматный турнир проходил в региональном штабе общественной поддержки. В интеллектуальных поединках на черно-белых полях за звание лучших боролись студенты из России и Китая. В итоге первое место завоевал Наран Шаргадыков, на втором – Виталий Очиров, бронза у Баинв Бадмаевой. Соревнование состоялось на базе шахматного клуба гроссмейстера Сергея Карякина в преддверии саммита стран БРИКС в Казани.

Фото: Штаб общественной поддержки | Калмыкия