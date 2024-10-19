В Элисте студенты из стран БРИКС состязались на черно-белых досках
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Шахматный турнир проходил в региональном штабе общественной поддержки. В интеллектуальных поединках на черно-белых полях за звание лучших боролись студенты из России и Китая. В итоге первое место завоевал Наран Шаргадыков, на втором – Виталий Очиров, бронза у Баинв Бадмаевой. Соревнование состоялось на базе шахматного клуба гроссмейстера Сергея Карякина в преддверии саммита стран БРИКС в Казани.
Фото: Штаб общественной поддержки | Калмыкия