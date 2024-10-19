21 октября, 16:30
 10 °C
104,86
96,42
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 октября, 12:59
НовостиСобытиеСпорт

В Элисте студенты из стран БРИКС состязались на черно-белых досках

В Элисте студенты из стран БРИКС состязались на черно-белых досках

Шахматный турнир проходил в региональном штабе общественной поддержки. В интеллектуальных поединках на черно-белых полях за звание лучших боролись студенты из России и Китая. В итоге первое место завоевал Наран Шаргадыков, на втором – Виталий Очиров, бронза у Баинв Бадмаевой. Соревнование состоялось на базе шахматного клуба гроссмейстера Сергея Карякина в преддверии саммита стран БРИКС в Казани.

Фото: Штаб общественной поддержки | Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия