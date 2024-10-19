Определены победители республиканского этапа Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных символов РФ

В этом году, сообщает Центр туризма и краеведения республики, в конкурсе приняли участие школьники из 13 районов республики и города Элисты. В состав жюри вошли видные специалисты Калмыкии в области образования и литературы.

На заочный тур было представлено 104 конкурсные работы. Больше всего проектов поданы на номинации «Литературное творчество» и «Декоративно-прикладное искусство». А также школьники подготовили 13 исследовательских работ и 6 работ в номинации региональной и муниципальной символики.

По итогам республиканского этапа определены 58 победителей, за активное участие будут награждены 28 призеров.

Фото: Центр туризма и краеведения Калмыкии МОЙ МИР-08