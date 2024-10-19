21 октября, 16:35
 10 °C
104,86
96,42
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 октября, 12:57
НовостиСобытие

Определены победители республиканского этапа Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных символов РФ

Определены победители республиканского этапа Всероссийского конкурса на знание государственных и региональных символов РФ

В этом году, сообщает Центр туризма и краеведения республики, в конкурсе приняли участие школьники из 13 районов республики и города Элисты. В состав жюри вошли видные специалисты Калмыкии в области образования и литературы.

На заочный тур было представлено 104 конкурсные работы. Больше всего проектов поданы на номинации «Литературное творчество» и «Декоративно-прикладное искусство». А также школьники подготовили 13 исследовательских работ и 6 работ в номинации региональной и муниципальной символики.

По итогам республиканского этапа определены 58 победителей, за активное участие будут награждены 28 призеров.

Фото: Центр туризма и краеведения Калмыкии МОЙ МИР-08

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия