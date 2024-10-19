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21 октября, 13:50
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5 медалей по рукопашному бою у юных спецназовцев Элисты

5 медалей по рукопашному бою у юных спецназовцев Элисты

В Элисте в Академии борьбы завершился межрегиональный турнир по рукопашному бою, посвященный дню образования военно-спортивного патриотического клуба «Морпех».

В турнире приняли участие более 150 спортсменов из Калмыкии, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей.

Воспитанники спортивно-патриотического клуба «Юный спецназовец» Калмыкии приняли участие в турнире. Ребята продемонстрировали отличные навыки, проявив силу, ловкость и выдержку.

Айлин Гадышева и Данара Нюдлеева заняли первое место и стали обладателями золотых медалей. Второе место у Ангиры Мухараевой. Третье - у Дольгана Убушаева и Чингиза Нюдлеева.

Как считает тренер ребят, это событие стало значимым шагом в их тренировочном процессе и повысило мотивацию юных борцов к дальнейшим успехам в спорте.

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Фото: "Юный спецназовец" Элиста.

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