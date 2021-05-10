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4 июня, 19:22
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В Элисте наградили финалистов Республиканского конкурса «История о моей замещающей семье»

В Элисте наградили финалистов Республиканского конкурса «История о моей замещающей семье»

Организаторы – министерство образования и науки Калмыкии, а также центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  Необходимо было записать видеоролик об истории создания замещающей семьи, семейных традициях, повседневной жизни, трудностях, пути решения проблемных ситуаций.

Семья Бармагнановых воспитывает 4 приемных детей. Они заняли второе место. А годом ранее они представляли Калмыкию на Всероссийском финале конкурса. В итоге история Оксаны, Алексея, их троих дочерей и сына вошла в документальную книгу «Неправильный аист о приемных семьях».

Сама мама проводит благотворительные акции, оказывает помощь многодетным, малообеспеченным семьям, одиноким родителям. По ее словам, дарить своим чадам любовь, время и внимание – самое главное.

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