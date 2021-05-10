«Будущее России – это мы». Делегация Калмыкии – участник Всероссийского детского православного казачьего фестиваля

Он проходит в селе Высоцкое Ставропольского края. Соблюдены все меры безопасности. Ребят ожидают военное многоборье, стрельба из лука, фланкировка и многое другое. Тематика второго дня – история казачьего движения. А накануне большой этнографический праздник посвятили военной тематике. И юные элистинцы добились успеха.

Пятый юбилейный фестиваль стал самым массовым в его истории. Поляна мира, где он проходит, действительно стал площадкой, объединяющей сотни людей. Мероприятие организовано в режиме активного общения, все участники не только принимают участие в различных мастер-классах, конкурсах, но также знакомятся и общаются между собой. География фестиваля обширна. Сюда съехались гости не только со всех уголков Ставрополья, но и других регионов.

Многогранная программа фестиваля позволит его участникам проявить свои таланты в самых разных направлениях, научиться тому, о чем давно мечтали, и просто отдохнуть на природе. Но, все же, главная задача – это приобщить молодежь к православным традициям и воспитать в них чувство патриотизма. Потому первый день этнографического праздника посвятили Великой Победе.

Звук разрывающихся снарядов и пороховой дым. Реконструкция битвы за Кавказ перенесла зрителей в далекий 1943 год. Итогом того сражения стало полное освобождение от немецких захватчиков Краснодарского, Ставропольского края, Калмыкии, республик Северного Кавказа.

Уже после мальчишки фотографировались на танках и делились фронтовыми историями своих дедов и прадедов. А вот приобщиться к военному искусству современности все желающие смогли на показательных выступлениях патриотических клубов и Росгвардии.

В знак благодарности за мирное небо вокалисты и ансамбли, исполнили песни военных лет. Лучшей в конкурсной программе оказалась воспитанница воскресной школы казанского кафедрального собора Элисты Ника Зимовец.

В числе лучших также воскресный хор «Радость», и рисунки ребят из делегации Калмыкии. Большой этнографический праздник продолжится до воскресенья.