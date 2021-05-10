Сегодня свой праздник отмечают крановщики

4 июня профессиональный праздник, пока неофициально, отмечают крановщики или машинисты крана – люди, без чьей работы невозможно себе представить ни одну стройку, ни один завод, ни один порт.

В Калмыкии эта профессия не самая распространённая, хотя, в последнее время у неё есть шансы стать многочисленнее, если вырастут темпы строительства. С один из самых опытных специалистов республики встретилась наш корреспондент Элла Хаптаханова.

Александр Горяев – посвятил профессии 32 года. Сначала на башенном кране на рельсовом ходу на возведении элистинских многоэтажек, 7, 8 микрорайоны города, много позже пересел на гусеничный.

Установку «Золотого всадника», встречающего гостей калмыцкой столицы, доверили только ему. Как и ювелирную работу по монтажу культурного комплекса Пагода семи дней. Мастер был занят и на строительстве самого большого буддийского храма в Европе, нового здания Национального музея имени Пальмова. Немногословный Григорьевич, как его, по-свойски, называют в коллективе, считает, что не имеет права болеть или хандрить, ведь тогда остановится вся работа на объекте, а в своей профессии считает главными ответственность и сосредоточенность.

Краны заняты на погрузке в портах, работают на заводах и, конечно,

на стройках. От крановщика требуются знания физики и геометрии. Определённые психологические характеристики, связанные с работой на высоте, в разных погодных условиях, и пониманием того, что техника- источник повышенной опасности. В учебном центре, где готовят специалистов этой востребованной профессии, к отбору слушателей относятся очень ответственно.

Мало кто знает, что свою родословную современные машинисты кранов всех видов ведут ещё от тех технических рабочих, которые осуществляли подъём грузов при строительстве египетских пирамид. Это ещё одна древнейшая профессия. И без неё в наше время никуда.

Строителям всего мира известна одна простая истина, если отсутствие одного рабочего может никто не заметить, то если не придёт крановщик, то остановится вся стройка.

В республике же людей этой профессии не более трех десятков. С оживлением на строительном рынке, а это одна из важных отраслей экономики региона, растет и потребность в хороших крановщиках.