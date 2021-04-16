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17 мая, 15:27
НовостиОбщество

В центре Элисты сегодня провели акцию «Должен знать»

В центре Элисты сегодня провели акцию «Должен знать»

 

Она посвящена Международному дню памяти погибших от СПИДа. Его проводят в третье воскресенье мая. Сейчас в Калмыкии официально зарегистрировано уже 422 человека с подтвержденным диагнозом ВИЧ. С начала года выявлено 3 новых случая. Причём, в возрастной группе от 50 до 60 лет. Все они являются социально-активными и выезжали на работу за пределы республики.

 В рамках акции волонтеры раздавали прохожим информационные буклеты со средствами контрацепции. Также каждый желающий мог сдать экспресс-тест на ВИЧ, в качестве материала для анализа используется слюна.

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