В центре Элисты сегодня провели акцию «Должен знать»

Она посвящена Международному дню памяти погибших от СПИДа. Его проводят в третье воскресенье мая. Сейчас в Калмыкии официально зарегистрировано уже 422 человека с подтвержденным диагнозом ВИЧ. С начала года выявлено 3 новых случая. Причём, в возрастной группе от 50 до 60 лет. Все они являются социально-активными и выезжали на работу за пределы республики.

В рамках акции волонтеры раздавали прохожим информационные буклеты со средствами контрацепции. Также каждый желающий мог сдать экспресс-тест на ВИЧ, в качестве материала для анализа используется слюна.