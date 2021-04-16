Сегодня отмечают День рождения Всемирной паутины

Интернет стал неотъемлемой частью жизни большинства людей. С его помощью мы работаем, приобретаем товары и услуги, организовываем свой досуг, занимаемся самообразованием или просто общаемся с друзьями. А еще, не выходя из дома, можно оформить необходимые документы. С каждым годом расширяется число электронных сервисов, которые позволяют удобно получать услуги онлайн. Об этом рассказал сегодня профильный министр Алексей Этеев. Также он подчеркнул, что особенно важны они в условиях распространения сезонных заболеваний и коронавирусной инфекции.