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17 мая, 16:01
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Сегодня отмечают День рождения Всемирной паутины

Сегодня отмечают День рождения Всемирной паутины

Интернет стал неотъемлемой частью жизни большинства людей. С его помощью мы работаем, приобретаем товары и услуги, организовываем свой досуг, занимаемся самообразованием или просто общаемся с друзьями. А еще, не выходя из дома, можно оформить необходимые документы. С каждым годом расширяется число электронных сервисов, которые позволяют удобно получать услуги онлайн. Об этом рассказал сегодня профильный министр Алексей Этеев. Также он подчеркнул, что особенно важны они в условиях распространения сезонных заболеваний и коронавирусной инфекции.

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