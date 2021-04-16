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17 мая, 15:04
НовостиПроисшествия

В Адыгее опознали тело второго пропавшего туриста

В Адыгее опознали тело второго пропавшего туриста

 Им оказался житель Астраханской области. Поиски еще одного путешественника - уроженца Калмыкии - Валентина Зимовцева продолжаются.

Напомним, трое туристов пропали еще восьмого мая во время отдыха на реке Белая. Тела двоих удалось обнаружить и опознать. В настоящее время поисково-спасательные мероприятия продолжаются. В них задействованы свыше 70 человек, 22 единицы техники и 2 плавательных средства. Также к поискам привлечены добровольцы и всадники движения «Шыухасэ».

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