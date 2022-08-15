Тантрические ритуалы в Центральном хуруле проведет известный Учитель из Бурятии

Досточтимый Еше Лодой Ринпоче специально прибудет в Калмыкию из Бурятии чтобы возглавить серию ритуалов, которые стали уже одним из главных событий духовной жизни степной республики.



Подобные тантрические действа калмыки выполняли на протяжении многих веков, но годы Советской власти ритуалы были прерваны, а традиция - утрачена. 18 лет назад ее возродили и стали ежегодно проводить.



Центральный хурул Калмыкии опубликовал подробную программу ритуалов: 1 октября состоится ритуал Янгдруб, 2 октября - Джинсег, 4 октября пройдет Торгьяк, а 5 октября - Танграк Кангсо. Начало всех мероприятий - 9 часов утра.



Фото из телеграм-канала Центрального хурула Калмыкии.