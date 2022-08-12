Кассовый чек - обязанность или прихоть?

В последнее время покупатели часто слышат вопрос: «Вам чек нужен?». Предприниматели объясняют это экономией подорожавшей чековой ленты.



Но в соответствии с действующим законодательством юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов обязаны выдать кассовый чек покупателю. Без него продажа является нарушением закона, за которое следует административная ответственность.

Электронный чек выдается, только в том случае, если покупатель предоставил номер телефона или адрес электронной почты и согласился получить чек в электронном виде. При этом клиент также имеет право получить бумажный вариант чека непосредственно в момент расчета.

У налоговых органов имеется аналитический инструмент, который позволяет осуществлять мониторинг применения ККТ и выявлять тех, кто не фиксирует каждый произведенный расчет. В отношении таких налогоплательщиков налоговыми органами будут проведены контрольные (надзорные) мероприятия с дальнейшим привлечением к административной ответственности.



Иногда за отказом в выдаче чека кроется попытка сбыть некачественный товар, который без чека покупателю будет сложнее вернуть и защитить свои права.



УФНС Калмыкии призывает не оставлять без внимания случаи невыдачи чека при совершении покупки, ведь кассовый чек – это факт учета выручки и уплаты налогов в бюджет республики и гарантия защиты прав потребителя.