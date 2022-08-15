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7 сентября, 21:04
НовостиСельское хозяйство

Теперь племенным животноводством могут заниматься ИП и крестьянские хозяйства

Теперь племенным животноводством могут заниматься ИП и крестьянские хозяйства

Изменения в законе начали действовать уже с 1 сентября этого года. Ранее статус племенного хозяйства могли получить только сельхозпредприятия.

Введенное новшество позволит производителям сельскохозяйственных товаров перейти на качественно новый уровень, заниматься разведением племенных животных и реализовывать свою продукцию на порядок выше.

Фото из телеграм-канала Республиканской информационно-консультационной службы АПК.

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