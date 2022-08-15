Теперь племенным животноводством могут заниматься ИП и крестьянские хозяйства

Изменения в законе начали действовать уже с 1 сентября этого года. Ранее статус племенного хозяйства могли получить только сельхозпредприятия.



Введенное новшество позволит производителям сельскохозяйственных товаров перейти на качественно новый уровень, заниматься разведением племенных животных и реализовывать свою продукцию на порядок выше.



Фото из телеграм-канала Республиканской информационно-консультационной службы АПК.