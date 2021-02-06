9 марта, 16:29
 1 °C
88,17
74,26
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 марта, 19:13
НовостиМолодёжная политикаСоциальная политика

Стартует регистрация волонтёров для участия в общероссийском проекте

Стартует регистрация волонтёров для участия в общероссийском проекте

В Калмыкии стартовала регистрация волонтеров для участия в общероссийском проекте — единая платформа по голосованию за объекты благоустройства. Об этом сообщают в Министерстве спорта и молодёжной политики. С 26 апреля по 30 мая граждане России старше 14 лет смогут проголосовать за ту территорию, которую, по его мнению, нужно преобразить в городе в первую очередь. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в перечень на благоустройство в следующем году. Для реализации этого проекта нужны волонтеры, которые будут информировать горожан о проектах и  помогать в регистрации на платформе и голосовании. Чтобы стать волонтёром, нужно оставить заявку. Регистрация завершится 22 марта.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия