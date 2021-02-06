Стартует регистрация волонтёров для участия в общероссийском проекте

В Калмыкии стартовала регистрация волонтеров для участия в общероссийском проекте — единая платформа по голосованию за объекты благоустройства. Об этом сообщают в Министерстве спорта и молодёжной политики. С 26 апреля по 30 мая граждане России старше 14 лет смогут проголосовать за ту территорию, которую, по его мнению, нужно преобразить в городе в первую очередь. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в перечень на благоустройство в следующем году. Для реализации этого проекта нужны волонтеры, которые будут информировать горожан о проектах и помогать в регистрации на платформе и голосовании. Чтобы стать волонтёром, нужно оставить заявку. Регистрация завершится 22 марта.