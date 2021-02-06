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10 марта, 10:06
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Врачам, летчикам, учителям, спасателям Калмыкии станет проще досрочно выйти на пенсию

Врачам, летчикам, учителям, спасателям Калмыкии станет проще досрочно выйти на пенсию

Постановление о расширении перечня периодов, включаемых в их трудовой стаж, подписал сегодня председатель правительства Михаил Мишустин.

Теперь в него, засчитывают время обучения, дополнительного профессионального образования и прохождения курсов повышения квалификации. Главное, чтобы в этот период за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок затронет все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию. Изменения особенно важны для профессий, требующих постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники образования и здравоохранения.

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