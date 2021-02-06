В текущем году по инициативе Бату Хасикова в Калмыкии впервые заработает программа «Стимул»

В республике в минувшем году при плане чуть менее 80 тыс. кв. м введено почти на 11% больше. В текущем - проектом «Жилье в Республике Калмыкия» эти показатели увеличены до 92 тыс. кв. м. Уже введен 100-кв жилой в 5,5 тыс кв. м. До конца года ожидается сдача ещё 10 многоквартирных домов на 40 тыс. кв. м. Для этого на земельном участке малоэтажной застройки для многодетных семей в западной части Элисты будут построены 15,5 тыс м сети водопровода и почти 17 тыс м канализации. Подводящий водовод и канализационный коллектор на земельном участке по ул. Правды в столице. Государственная программа по вводу жилья в регионах формируется до 2024 года.