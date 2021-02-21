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15 марта, 11:05
НовостиСоциальная политикаОбщество

Стартует прием заявок на заключение социального контракта

Стартует прием заявок на заключение социального контракта

С сегодняшнего дня в Калмыкии стартует прием заявок на заключение социального контракта. Данная мера поддержки призвана помочь людям выйти из кризисной ситуации и перейти на самообеспечение.

Социальная программа даст возможности для развития не только жителям Калмыкии, но и республике в целом. Благодаря соцконтрактам в регионе планируют поддержать не менее 500 малоимущих семей. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено более 70 млн рублей.

Размер выплаты в рамках соцконтракта определяется с учетом мероприятий программы: поиск работы, создание ИП, помощь в трудной ситуации, ведение личного подсобного хозяйства, профобучение.

В настоящее время территориальные центры социальной защиты готовы к приему заявлений на предоставление социального контракта.

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